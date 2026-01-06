Ordine: "Le ripetute indiscrezioni su Loftus-Cheek e Nkunku non sono un segnale molto rassicurante per Milanello”
Il noto giornalista Franco Ordine, con una lunga analisi pubblicata questa mattine sulle colonne de Il Giornale, analizza la corsa a tre per lo Scudetto e si sofferma su alcuni punti chiave del campionato dei rossoneri. Inizia così: “Sono due le condizioni irrinunciabili perché il Milan possa resistere alla coppia regina Inter e Napoli, destinate a comandare dopo lo scatto autorevolissimo avuto contro Bologna e Lazio”.
La prima: "La prima è una questione di tempo, perché calendario alla mano il mese di gennaio può risultare decisivo per Allegri. Visto che tra turno infrasettimanale (giovedì 8 gennaio col Genoa) e recupero per la Supercoppa in Arabia (giovedì 15 gennaio a Como) il Milan avrà la stessa sequenza di tre gare a settimana delle altre competitor, prima di tornare al ritmo settimanale da domenica 25 gennaio (a Roma) e domenica 1 febbraio (a Bologna), con sosta l’8 febbraio per San Siro chiuso per l’inaugurazione di Milano-Cortina e successivo recupero della sfida col Como a metà mese".
La seconda: “Recuperare i migliori protagonisti, Leao e Pulisic in particolare, alla migliore condizione, visto che fin qui hanno inciso in gol e assist ma saltando molte partite per infortuni. Mentre nel frattempo sarebbe cosa buona e giusta rimpolpare la rosa con un difensore di spessore dopo l’arrivo in attacco di Fullkrug.
E infine fa notare una cosa: "Le ripetute indiscrezioni su Loftus-Cheek (piace a Sarri) e Nkunku (chiesto in Turchia) non sono un segnale molto rassicurante per Milanello”.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan