MN - Guidi: "Il Fullkrug di questo momento ha una condizione fisica che non è ancora quella di un giocatore che può partire titolare"

Marco Guidi, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha rilasciato una intervista a MilanNews.it.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Allegri dice che Fullkrug ha caratteristiche diverse dagli altri giocatori in rosa… Potrà ritagliarsi spazio da titolare?

“Credo che dipenda sempre dalla partita. E da momento a momento. Il Fullkrug di questo momento, abbiamo visto che a Cagliari si è messo a disposizione della squadra, ha una condizione fisica che non è ancora quella di un giocatore che può partire dal primo minuto. Sul futuro… Sai, parliamo di una squadra che non ha avuto praticamente mai la coppia titolare dal primo minuto quindi penso sì, si può immaginare ogni tanto ad un Fullkrug titolare. Ma dipende dalla partita. Penso ad una partita come quella di domani col Genoa, con un Fullkrug in altre condizioni e con un Leao e un Pulisic che non sono al 100% forse avrebbe avuto le sue chance da titolare”.