Marelli: "Dal mio punto di vista questo è un rigore che non va assegnato"
MilanNews.it
Il commentatore arbitrale di DAZN Luca Marelli, nel post partita di Milan-Genoa, analizza così l'episodio che ha portato al calcio di rigore per i rossoblu nel finale di partita. Le sue parole:
“Episodio molto complicato su cui il VAR difficilmente sarebbe potuto intervenire. Anche se dal mio punto di vista questo è un rigore che non va assegnato. Poniamo molta attenzione ai piedi di Ellertsson e Bartesaghi. Baertesaghi pianta il piede sinistro a terra, il movimento poi viene concluso da Ellertsson: è lui che va verso il difensore del Milan. È un’opinione su un episodio che è grigio: difficile che il VAR possa intervenire”.
Pubblicità
News
Leao segna nel recupero e corre ad esultare con Fofana: il bel gesto di Rafa per consolare il compagno
live mnDe Rossi: "Ci sono attaccanti scarsi e attaccanti forti già a 18 anni: a Colombo ho detto che..."
live mnVitinha: "Chi è più forte tra Inter, Milan e Napoli? Giocano in maniera diversa, sono tutte grandi squadre"
Le più lette
2 De Rossi a Sky: "Il Milan forse non meritava di perdere, ma noi meritavamo di vincere per i nostri tifosi e la prestazione dei ragazzi"
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
Primo Piano
Allegri a DAZN: "Leao e Pulisic non devono dare punti di riferimento. Turnover? Stasera è la più importante"
Pietro MazzaraSedici risultati utili consecutivi e c'è chi pensa all'estetica: godetevi il Milan. Riparliamo di Bartesaghi (tre mesi dopo)
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com