Marelli: "Dal mio punto di vista questo è un rigore che non va assegnato"

Il commentatore arbitrale di DAZN Luca Marelli, nel post partita di Milan-Genoa, analizza così l'episodio che ha portato al calcio di rigore per i rossoblu nel finale di partita. Le sue parole:

“Episodio molto complicato su cui il VAR difficilmente sarebbe potuto intervenire. Anche se dal mio punto di vista questo è un rigore che non va assegnato. Poniamo molta attenzione ai piedi di Ellertsson e Bartesaghi. Baertesaghi pianta il piede sinistro a terra, il movimento poi viene concluso da Ellertsson: è lui che va verso il difensore del Milan. È un’opinione su un episodio che è grigio: difficile che il VAR possa intervenire”.