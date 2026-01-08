Allegri a Sky: "Stasera punto guadagnato. Bisogna fare le cose con equilibrio"

Nel post partita di Milan-Genoa Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la prestazione dei suoi ragazzi, fermati in casa per 1 a 1 dal Grifone. Le sue dichiarazioni.

Punto guagnato o due punti persi?

"Punto guadagnato perché il Genoa ha sbagliato il rigore al 90esimo. Dobbiamo guardare le cose positive, e la squadra ha tirato abbastanza in porta oggi, anche se siamo stati imprecisi e frettolosi. Piano piano stiamo crescendo. Il lato negativo è che non puoi prendere un rigore al 93esimo, perché quando fai gol al 91esimo in tutti quei minuti restanti, nel calcio, puoi fare 6 azioni. La voglia di vincerla è giusta, ma bisogna fare le cose con equilibrio".

Un commento sulla prestazione di Leao

"Ha fatto gol, le punte vanno giudicate per questo".

Cosa ha chiesto alla società per il mercato invernale, un difensore?

"Mah, ho una società che st lavornado per il futuro. Momentaneamente stiamo facendo buone cose. Non lo dico per superstizione, ma ci sono altre due squadre più forti come Inter e Napoli. Stasera nei primi 9 minuti abbiamo avuto situazioni favorevoli, e una volta Fofana è scivolato, sulla stessa zolla di Baartesaghi. Ci sono delle serate in cui le palle non entrano, però in quel momento lì non puoi prendere rigore in contropiede perché hai talmente tanta voglia di vincere la partita che perdi equilibrio. Per raggiungere gli obiettivi bisogna avere molta calma e pazienza, perché si tratta di una somma di punti"