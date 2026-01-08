Gabbia: "È giusto che mi prenda le mie responsabilità sull'errore. Dobbiamo lavorare ogni giorno per essere all’altezza di rappresentare questa maglia"

Matteo Gabbia è stato intervistato da DAZN nel post partita di Milan-Genoa. Oggi il centrale rossonero è stato protagonista in negativo sul gol avversario e ci ha voluto mettere la faccia davanti ai microfoni con serietà e serenità. Le sue dichiarazioni:

Che partita è stata?

“È una partita che ci fa tornare a casa con l’amaro in bocca, dispiaciuti. Volevamo vincere. La partita si è spostata su un binario un po’ difficile, anche se abbiamo iniziato piuttosto bene e abbiamo preso io la traversa e dopo ho fatto un errore che ha portato al gol loro. Nel secondo tempo abbiamo cercato di rimetterla in piedi ma sfortunatamente il gol è arrivato troppo tardi. Ci deve far crescere. Abbiamo la fortuna di avere uno staff molto bravo, siamo curiosi e vogliosi di migliorare. Ci faremo la giusta autocritica per questa partita, io in primis, e cercheremo di rifarci domenica pomeriggio che avremo una bella occasione per rifarci su un campo comunque difficile”.

Come stai post infortunio? Ci racconti l’errore sul gol concesso?

“L’infortunio è passato, sono stati bravi i medici e lo staff a risolverlo: li devo ringraziare. Per quanto riguarda la situazione del gol subito, dovevo coprire di più l’anticipo di quel possibile pallone. Invece mi sono concentrato sulla marcatura e mi sono fatto anticipare. È un errore, è grave, sto cercando di migliorare ma sfortunatamente a volte accade. È giusto che mi prenda le mie responsabilità perché comunque abbiamo perso due punti per questa situazione qua su cui lavoriamo tutti i giorni… Devo continuare a fare, voglioso di migliorare… Può succedere”.

Sulla classifica:

“Onestamente noi guardiamo noi stessi. Quando giochi per questa società qua devi avere l’ambizione ed il desiderio di vincere tutte le partire e ambire alle migliori posizioni. Dobbiamo lavorare ogni giorno per essere all’altezza di rappresentare questa maglia e questa società. Noi dobbiamo guardare noi stessi e fare meglio ogni giorno e ogni partita”.