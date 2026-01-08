live mn Vitinha: "Chi è più forte tra Inter, Milan e Napoli? Giocano in maniera diversa, sono tutte grandi squadre"

Vitinha, attaccante del Genoa è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Genoa.

Segui le sue dichiarazioni con il live testuale su MilanNews.it.

Qual è il vostro stato d'animo?

"Siamo un po' tristi, potevamo portare tre punti a casa e ci è mancato poco. Però andiamo via con la mentalità giusta per cercare di migliorare".

La tua intesa con Colombo migliora...

"Tempo, partite, allenamento: abbiamo giocato tanto insieme e ci conosciamo meglio. Piano piano facciamo meglio".

Perché non hai tirato tu il rigore?

"Perché ero in panchina. Io faccio quello che mi chiede il mister, e lo faccio con piacere. Oggi non abbiamo preso i tre punti, ma abbiamo fatto quasi la partita giusta, senza paura: è questo l'atteggiamento".

Chi è più forte tra Inter, Milan e Napoli?

"Sono tutti grandi squadre, non so dire chi sia più forte, anche se hanno modi diversi di giocare".

Viera o De Rossi?

"Ciò che è cambiato è il nostro atteggiamento, la nostra voglia. Con un allenatore nuovo c'è nuova energia. Però è vero che può venire qualsiasi mister, ma se noi non avessimo cambiato atteggiamento non saremmo migliorati".

Tu e Leao al Mondiale?

"Sarebbe bellissimo. È un sogno, devo lavorare tanto per arrivarci, ma sono sincero che è tanto difficile entrare nella nazionale portoghese in cui c'è tanta qualità. Vorrei, ma so quanto è difficile".