Serie A, le designazioni arbitrali per la 19^ giornata: Milan a Mariani

(ANSA) - ROMA, 05 GEN - Questi gli arbitri (più assistenti, quarto uomo, Var e Avar) delle partite della diciannovesima giornata di serie A, in programma nel prossimo fine settimana. Pisa-Como (martedì 6 gennaio, ore 15.00): Pairetto di Nichelino (Dei Giudici-Galimberti/Zanotti; Ghersini e Aureliano); - Lecce-Roma (martedì 6 gennaio, ore 18.00): Sacchi di Macerata (Mokhtar-Cavallina/Tremolada; Gariglio e Chiffi); - Sassuolo-Juventus (martedì 6 gennaio, ore 20:45): Zufferli di Udine (Tegoni-Rossi/Perri; Camplone e Fabbri); - Bologna-Atalanta (mercoledì 7 gennaio, ore 18:30): Di Bello di Brindisi (Passeri-Trinchieri/Ferrieri Caputo; Meraviglia e Abisso); - Napoli-Verona (mercoledì 7 gennaio, ore 18:30): Marchetti di Ostia Lido (Zingarelli-Fontani/Arena; Marini e Maggioni); - Lazio-Fiorentina: (mercoledì 7 gennaio, ore 20:45): Sozza di Seregno (Lo Cicero-Di Gioia/Crezzini; Pezzuto e Prontera); - Parma-Inter (mercoledì 7 gennaio, ore 20:45): Colombo di Como (Vecchi-Palermo/Perenzoni; La Penna e Camplone); - Torino.-Udinese (mercoledì 7 gennaio, ore 20:45): Maresca di Napoli (Miniutti-Giuggioli/Manganiello; VOlpi e Di Paolo); - Cremonese-Cagliari (giovedì 8 gennaio, ore 18:30): Bonacina di Bergamo (Baccini-Bercigli/Mucera; Mazzoleni e Nasca); - Milan-Genoa (giovedì 8 gennaio, ore 20:45): Mariani di Aprilia (Bindoni-Moro/Turrini; Di Paolo e Paterna).

(ANSA).