Serie A, squalifiche e multe: le decisioni del Giudice Sportivo

(ANSA) - ROMA, 05 GEN - Sono in tutto cinque i giocatori squalificati per la prossima giornata della Serie A. Si tratta dei giocatori della Lazio Adam Marušić e Tijjani Noslin, di Pasquale Mazzocchi del Napoli e dei due difensori della Roma Mario Hermoso e Gianluca Mancini. (ANSA).