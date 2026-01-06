Serie A, squalifiche e multe: le decisioni del Giudice Sportivo

(ANSA) - ROMA, 05 GEN - Sono in tutto cinque i giocatori squalificati per la prossima giornata della Serie A. Si tratta dei giocatori della Lazio Adam Marušić e Tijjani Noslin, di Pasquale Mazzocchi del Napoli e dei due difensori della Roma Mario Hermoso e Gianluca Mancini. (ANSA).