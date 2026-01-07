Aronica e lo schiaffo di Ibra: "Era tutta la partita che lo istigavo. Gli chiesi scusa io negli spogliatoi"
Salvatore Aronica, ex difensore del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato anche dei duelli con Zlatan Ibrahimovic. Ecco le sue parole: "Ci siamo affrontati spesso. Ma quella volta contro il Milan, Zlatan perse la testa e mi diede uno schiaffo. Era tutta la partita che lo istigavo, ma non ho reagito.
Negli spogliatoi sono stato io a chiedergli scusa. Anche perché litigare con Ibra non conveniva, mi avrebbe steso subito (ride, ndr). Per fermarlo dovevi innervosirlo, distrarlo. Ci provavo in tutti i modi: calci, spinte, volò qualche parola di troppo. Prese tre giornate di squalifica e riuscimmo a pareggiare una partita importante".
MN - Guidi: "Difficilmente Allegri dice 'domani si va in scioltezza', sarebbe anomalo. Genoa insidioso"
