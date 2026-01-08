Serie A, la classifica aggiornata dopo Cremonese-Cagliari 2-2
Questa la classifica aggiornata di Serie A dopo Cremonese-Cagliari 2-2 ed in attesa di Milan-Genoa.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 42 punti (18 partite giocate)
Milan 38 (17)
Napoli 38 (18)
Roma 36 (19)
Juventus 36 (19)
Como 33 (18)
Atalanta 28 (19)
Bologna 26 (18)
Lazio 25 (19)
Udinese 25 (19)
Sassuolo 23 (19)
Torino 23 (19)
Cremonese 22 (19)
Cagliari 19 (19)
Parma 18 (18)
Lecce 17 (18)
Genoa 15 (18)
Hellas Verona 13 (18)
Fiorentina 13 (19)
Pisa 12 (19)
