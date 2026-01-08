Assogna su Leao: "A prescindere dalla posizione in campo resta un po' slegato dai compagni"

vedi letture

Nel pre partita di Milan-Genoa Paolo Assogna è intervenuto negli studi di Sky Sport 24 per parlare della formazione di Massimiliano Allegri soffermandosi in modo particolare su Leao e la sua evoluzione da prima punta:

“A prescindere dalla posizione in campo è un po’ slegato dai compagni Leao. È una posizione che cambia la prospettiva. Sulla fascia hai 1vs1 in mezzo al campo hai tanto campo. Dovrà imparare a giocare anche spalle alla porta, perché non ce l’ha. Il progetto di Allegri è ambizioso, e i numeri gli stanno danno ragione perché ha fatto 6 gol. Secondo me va bene nella misura in cui c’è tata qualità, soprattutto nel momento in cui arriva un centravanti di scorta che nei momenti più pesanti dovrà fare il lavoro più pesante quando ci sarà tanto, troppo traffico dentro l’area di rigore. L'evoluzione di Leao è interessante!”.