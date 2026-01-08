Nosotti su Leao centravanti: "È stata fatta di necessità virtù"
MilanNews.it
Nel pre partita di Milan-Genoa Marco Nosotti è intervenuto negli studi di Sky Sport 24 per parlare della formazione di Massimiliano Allegri soffermandosi in modo particolare su Leao e la sua evoluzione da prima punta:
"È stata una scelta obbligata laddove Gimenez non segna. È stata fatta di necessità virtù ed hai chiesto meno in fase difensiva a Leao. Il Milan che voleva Allegri…la davanti voleva Vlahovic. Ha fatto di tutto per Rabiot, esiziale per questo Milan, e poi voleva un regista, Fagioli, e poi un centrale, Akanji, che però hanno preso gli altri. Fagioli? Al posto di Jashari”.
