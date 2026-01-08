Milan, stasera Max Allegri festeggia le 200 panchine rossonere

Milan, stasera Max Allegri festeggia le 200 panchine rossonere
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:30
di Enrico Ferrazzi

Massimiliano Allegri raggiungerà stasera contro il Genoa il traguardo delle 200 panchine alla guida del Milan (contando tutte le competizioni). La prima volta che il tecnico livornese ha guidato il Diavolo da allenatore risale al 29 agosto 2010 in un match di campionato contro il Lecce (4-0 per i rossoneri il risultato finale).

Questo il bilancio di Allegri da allenatore del Milan

PANCHINE: 199
VITTORIE: 104
PAREGGI: 54
SCONFITTE: 41
GOL FATTI: 336
GOL SUBITI: 194