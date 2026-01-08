Milan, stasera Max Allegri festeggia le 200 panchine rossonere
MilanNews.it
Massimiliano Allegri raggiungerà stasera contro il Genoa il traguardo delle 200 panchine alla guida del Milan (contando tutte le competizioni). La prima volta che il tecnico livornese ha guidato il Diavolo da allenatore risale al 29 agosto 2010 in un match di campionato contro il Lecce (4-0 per i rossoneri il risultato finale).
Questo il bilancio di Allegri da allenatore del Milan:
PANCHINE: 199
VITTORIE: 104
PAREGGI: 54
SCONFITTE: 41
GOL FATTI: 336
GOL SUBITI: 194
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
