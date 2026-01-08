Striscione della curva per Crans-Montana: "Un abbraccio ai familiari di tutte le vittime"
Bel gesto della Curva Sud Milano, che poco prima del fischio d'inizio della sfida di questa sera contro il Genoa ha esposto uno striscione di vicinanza al Milan Club di Crans-Montana, località diventata sfortunatamente famosa per il rogo dello scorso 1 gennaio, dove hanno perso la vita anche ragazzi italiani. Sullo striscione c'era scritto: "Uniti al dolore del Milan Club Crans-Montana. Un abbraccio ai familiari di tutte le vittime"
MILAN-GENOA, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Mariani
Assistenti: Bindoni - Moro
IV uomo: Turrini
VAR: Di Paolo
AVAR: Paterna
DOVE VEDERE MILAN-GENOA
Data: giovedì 8 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: San Siro di Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN
Web: MilanNews.it
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
