Ambrosini ammette: "Allegri? Dopo la sconfitta contro la Cremonese, se non avesse fatto da scudo al gruppo chissà cosa sarebbe potuto succedere"

vedi letture

Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l'ex capitano Milan Massimo Ambrosini ha parlato in modo particolare della formazione di Massimiliano Allegri, suo allenatore negli ultimi anni in rossonero, e della sempre più avvincente corsa allo scudetto. Questo un estratto delle sue considerazioni:

Sui meriti di Allegri

"Accentrare su di sé tutte le discussioni che in passato hanno portato la società, e di conseguenza la squadra, a essere sballottate. Max ha le spalle larghe per reggere il peso del Milan e così facendo ha... alleggerito i calciatori. Dopo la prima sconfitta in casa contro la Cremonese, se lui non avesse fatto da scudo al gruppo, chissà cosa sarebbe potuto succedere... Inoltre ha questa capacità di vincere gli scontri diretti grazie a un calcio fatto di resistenza e attenzione".