Viviano: "Il Milan si dice sempre che si fermerà, ma intanto le vince tutte. Non sono convinto che finirà terzo"

Emiliano Viviano, ex portiere, si è così espresso a TeleVomero sulla lotta Scudetto: "Criticare Conte come allenatore significa non capire niente di pallone, è un dato di fatto. Si tratta di un allenatore forte che ha vinto ovunque e ha cambiato, sono d’accordo con ha trovato soluzioni nelle difficoltà e negli infortuni ed è un Napoli dominante, non mi aspettavo che vincesse cosi. Io critico Conte per la sua comunicazione, il fatto che sia uno dei migliori non significa che si permette di attaccare chiunque e quindi lo faccio notare. Non sono contro il Napoli o Conte ma contro questa comunicazione. Ho giocato contro il Napoli di Sarri ed era dominante ma quello di Spalletti non era male, anzi. Il Napoli economicamente vale le altre squadre, quando era alla Juve parlava di ristorante da 10 euro, all’Inter lamentava altro e al Napoli ora dice questo. Lo farà anche contro di voi la prossima volta. Io non giudico l’uomo Conte, ma il personaggio. Per come sono stato io il fine non giustifica i mezzi. Conte una settimana prima dice che non accompagna il morto e poi dice dopo pochi giorni ci davate per morti, fa tutto lui. Nonostante le critiche comunque Conte è un fuoriclasse.

Gerarchie tra i pali? Meret meglio nella difesa della porta, Milinkovic meglio nelle uscite alte, Meret meglio in presa bassa, Milinkovic meglio nell’impostazione e nella lettura della profondità, nel parare i calci di rigore e nella leadership preferisco ancora Vanja ma per la porta preferisco Meret. Per me è stato ingiustamente troppo spesso criticato, ma per quello che chiede Conte Milinkovic è meglio.

Scudetto? Nei punti di debolezza dell’Inter c’è la mancanza di finalizzazione, la squadra ha qualcosa in più nella rosa e per me Inter e Napoli si giocheranno la vittoria fino alla fine. Il Milan si dice sempre che si fermerà ma intanto le vincono tutte. Per me l’Inter vincerà lo scudetto davanti al Napoli, non sono convinto che il Milan finirà terzo”.