Loftus-Cheek, Sky racconta di un piccolo problema fisico. Oggi l'inglese a parte
MilanNews.it
Stando a quanto riferisce Peppe Di Stefano, giornalista di Sky in diretta da Milanello, nella giornata odierna Ruben Loftus-Cheek ha lavorato a parte per un piccolo intoppo, un piccolo problemino fisico. Da capire nelle prossime ore se questo piccolo stop pregiudicherà la sua disponibilità per la sfida di giovedì contro il Genoa.
Ha lavorato a parte anch Christopher Nkunku, con il francese che è ancora alle prese con un fastidio alla caviglia rimediato in Milan-Verona del 28 dicembre, match in cui ha anche segnato i suoi primi due gol in Serie A con la maglia rossonera.
Pubblicità
News
Bianchin: "Cagliari-Milan sarebbe piaciuto a Berlusconi, da sempre convinto che in vantaggio c’è una sola cosa da fare: tenere il pallone"
Marinozzi analizza Füllkrug: "Pensavo fosse più appesantito e invece è arrivato con una buona condizione fisica"
Le più lette
1 Gatti: "La prima volta è una botta di fortuna, la seconda è una simpatica fortuna, la terza è una fortuna spudorata. Ma all’11esima non c’è più niente di casuale"
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
Primo Piano
Pietro MazzaraSedici risultati utili consecutivi e c'è chi pensa all'estetica: godetevi il Milan. Riparliamo di Bartesaghi (tre mesi dopo)
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com