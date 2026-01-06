Loftus-Cheek, Sky racconta di un piccolo problema fisico. Oggi l'inglese a parte

Loftus-Cheek, Sky racconta di un piccolo problema fisico. Oggi l'inglese a parte
Oggi alle 15:23
di Manuel Del Vecchio

Stando a quanto riferisce Peppe Di Stefano, giornalista di Sky in diretta da Milanello, nella giornata odierna Ruben Loftus-Cheek ha lavorato a parte per un piccolo intoppo, un piccolo problemino fisico. Da capire nelle prossime ore se questo piccolo stop pregiudicherà la sua disponibilità per la sfida di giovedì contro il Genoa.

Ha lavorato a parte anch Christopher Nkunku, con il francese che è ancora alle prese con un fastidio alla caviglia rimediato in Milan-Verona del 28 dicembre, match in cui ha anche segnato i suoi primi due gol in Serie A con la maglia rossonera.