Kucka torna sulle sue dichiarazioni su Leao e fa una precisazione
MilanNews.it
Jurai Kucka, ex calciatore del Milan, si è così espresso a MilanVibes su Rafael Leao.
Ho letto una tua vecchia intervista dove parlavi di Leao e l’avevi visto e “camminava”…
“Sono andato a vedere una partita quando ero a Parma e “camminava”, ma non lo dicevo solo io, anche i miei amici che erano con me”.
Quindi non ti aspettavi la sua esplosione?
“No, non dico che non me l’aspettavo ma che quella volta non mi era piaciuto, poi ha dimostrato tutto il suo talento nel tempo…e meno male!”
