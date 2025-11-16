Lecce, Sticchi Damiani: "A dire di qualcuno Cagliari-Lecce non interessa nessuno ma non tiene conto della tradizione del calcio in Italia e delle province"
Il Presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani, nel corso del suo intervento presso l'Aula Magna del Dipartimento di Scienze Giuridiche nel seminario dedicato agli studenti di Diritto e Management dello Sport, ha parlato della possibilità che la Serie A ritorni a 18 squadre, come riporta Pianeta Lecce:
“Io sono profondamente contrario a questo tentativo che c'è in atto e che è molto serio e concreto di ridurre la Serie A a 18 squadre. Addirittura qualcuno la vorrebbe a 16. A dire di qualcuno Cagliari e Lecce non interessa nessuno e cito testualmente. Probabilmente non tiene conto della tradizione del calcio in Italia e delle province”. Il riferimento è a Gerry Cardinale e alla sua uscita infelice di qualche settimana fa: "Negli Stati Uniti, nessuno vuole vedere Cagliari contro Lecce, e questo è un problema (clicca qui per le sue dichiarazioni integrali)”.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan