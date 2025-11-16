Lecce, Sticchi Damiani: "A dire di qualcuno Cagliari-Lecce non interessa nessuno ma non tiene conto della tradizione del calcio in Italia e delle province"

vedi letture

Il Presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani, nel corso del suo intervento presso l'Aula Magna del Dipartimento di Scienze Giuridiche nel seminario dedicato agli studenti di Diritto e Management dello Sport, ha parlato della possibilità che la Serie A ritorni a 18 squadre, come riporta Pianeta Lecce:

“Io sono profondamente contrario a questo tentativo che c'è in atto e che è molto serio e concreto di ridurre la Serie A a 18 squadre. Addirittura qualcuno la vorrebbe a 16. A dire di qualcuno Cagliari e Lecce non interessa nessuno e cito testualmente. Probabilmente non tiene conto della tradizione del calcio in Italia e delle province”. Il riferimento è a Gerry Cardinale e alla sua uscita infelice di qualche settimana fa: "Negli Stati Uniti, nessuno vuole vedere Cagliari contro Lecce, e questo è un problema (clicca qui per le sue dichiarazioni integrali)”.