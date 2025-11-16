Incredibile: la Svezia perde ancora, ma, con un solo punto, andrà ai Playoff

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - La Svizzera batte la Svezia 4-1 a Ginevra ed è virtualmente qualificata ai mondiali 2026. Martedì dovrà assicurarsi ufficialmente il pass per la rassegna iridata contro il Kosovo che per la prima volta nella sua breve storia si è garantito un posto per i playoff. Prima dell'ultimo turno di qualificazione, gli elvetici sono in testa al Gruppo B con 13 punti, imbattuti con quattro vittorie e un pareggio, e vanta una differenza reti molto a suo vantaggio (+12). Il Kosovo, che ha battuto la Slovenia 2-0, è secondo a quota 10 punti (3 vittorie, due pareggi). La Slovenia è terza (3 punti) e la Svezia ultima (1 punto).

Alla Svizzera martedì in Kosovo basterà un pareggio o una sconfitta con meno di sei gol di scarto per accedere direttamente alla sua 13/a fase finale dei Mondiali. Il Kosovo, 84/o nella classifica FIFA, si è già assicurato un posto nei playoff per la prima volta nella storia del Paese balcanico, che ha ottenuto l'indipendenza nel 2008. Nel gruppo H la Bosnia Erzegovina supera 3-1 la Romania e il primato verrà deciso nello scontro diretto con l'Austria martedì prossimo. Nel gruppo C la Danimarca frena 2-2 in casa dalla Bielorussia e non ne approfitta la Scozia, battuta dalla Grecia 3-2. (ANSA).