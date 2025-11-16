Bianchin: "De Winter titolare con il Belgio: giocare tanto e bene scivolo verso un derby in fiducia"
MilanNews.it
Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Koni De Winter: Koni De Winter per Allegri è l’unico vero pezzo di ricambio per la difesa. Odogu c’è ma non si vede: resta in panchina. KDW è il cambio naturale di Tomori, di Gabbia, probabilmente anche di Pavlovic. Può giocare a destra, in mezzo e in caso di necessità anche a sinistra ma deve farlo con la testa giusta.
Non con l’insicurezza che i ventenni possono avere nel derby. Non con la leggerezza che Koni, che con i piedi è più bravo degli altri, qualche volta dimostra. La sosta gli ha portato la titolarità contro il Kazakistan. Giocare tanto e bene sarebbe uno scivolo verso un derby in fiducia".
