Ancelotti vince a Londra: il suo Brasile batte il Senegal 2-0 in amichevole

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Il Brasile ha vinto 2-0 contro il Senegal in amichevole a Londra. Le due squadre sono già qualificate per i Mondiali 2026. La Seleçao si è riscattata dopo la sconfitta per 3-2 contro il Giappone a metà ottobre a Tokyo: in quella occasione Carlo Ancelotti aveva però lasciato fuori diversi titolari. Davanti a 58.000 spettatori all'Emirates Stadium, il Brasile è passato in vantaggio grazie a Estevao al 28'. Il giovane attaccante del Chelsea, 18 anni, ha approfittato di un rimpallo favorevole e ha superato il portiere africano Edouard Mendy. Pochi minuti dopo, è stato l'esperto Casemiro, pupillo di Ancelotti, a raddoppiare sulla respinta di un tiro di Rodrygo al 35'. Il centrocampista difensivo del Manchester United, 33 anni, è stato convocato alla fine di maggio nella prima lista per la Selecao diramata da Ancelotti.

Poco prima dell'intervallo, i senegalesi hanno chiesto invano un rigore per un tocco di mano. Nel secondo tempo, i compagni di squadra di Sadio Mané hanno perso l'occasione per accorciare le distanze. Iliman NDiaye non ha saputo approfittare di un errore del portiere Ederson. Il giovane attaccante del Psg, Ibrahim Mbaye, ha debuttato a soli 17 anni con il Senegal entrando al 75'. Il Brasile affronteranno martedì la Tunisia in amichevole allo stadio Pierre-Mauroy di Lille. Da parte sua, il Senegal, vincitore della Coppa d'Africa 2021, si sta preparando per la prossima CAN (21 dicembre-18 gennaio): giocherà martedì in amichevole contro il Kenya ad Antalya, in Turchia. (ANSA).