Serbia-Lettonia 2-1, Pavlovic in campo per tutta la durata del match

Serbia-Lettonia 2-1, Pavlovic in campo per tutta la durata del matchMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:23News
di Manuel Del Vecchio

La Serbia, che dopo la sconfitta nella scorsa giornata contro l'Inghilterra era aritmeticamente fuori dal prossimo Mondiale, ha comunque onorato l'impegno odierno contro la Lettonia, vincendo per 2-1 in rimonta con i gol di Katai e Stankovic,

Ancora 90 minuti in campo per Strahinja Pavlovic, punto fermo della nazionale serba.