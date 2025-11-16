Serbia-Lettonia 2-1, Pavlovic in campo per tutta la durata del match
La Serbia, che dopo la sconfitta nella scorsa giornata contro l'Inghilterra era aritmeticamente fuori dal prossimo Mondiale, ha comunque onorato l'impegno odierno contro la Lettonia, vincendo per 2-1 in rimonta con i gol di Katai e Stankovic,
Ancora 90 minuti in campo per Strahinja Pavlovic, punto fermo della nazionale serba.
