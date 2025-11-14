La Russa: "Gattuso? Non si può dire 'vergogna' a un tifoso che fischia"
Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha parlato in regione Lombardia durante l'evento "Il fischio che unisce - Costruire una cultura di rispetto nello sport" e su Rino Gattuso, ct azzurro, che ieri si è lamentato dei cori contro la sua squadra da parte di alcuni tifosi durante Moldova-Italia, ha dichiarato: "In vista della speranza, questa volta, di andare al Mondiale, dobbiamo unirci e sostenere tutti la Nazionale. Ma anche i fischi degli spettatori possono essere uno stimolo. Fino a che non sono violente, le contestazioni non devono e non possono essere considerate come eccessive.
Non si può dire 'vergogna' a un tifoso che fischia, bisogna ringraziarlo perché anche quel fischio è figlio dell'amore che ha. Certo, deve essere invitato a stringersi intorno alla nostra Nazionale, visto che speriamo che ce la faccia a qualificarsi al Mondiale. Per il resto rispetto assoluto per gli spettatori che hanno il diritto di applaudire, di incoraggiare e anche, quando vogliono, di fischiare".
