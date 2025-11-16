Albertini: "Non esiste una favorita nel derby. Giocatori chiave? Leao e Dimarco"
Intervistato questa mattina dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Demetrio Albertini ha presentato il derby di domenica tra Inter e Milan soffermandosi in modo particolare sulla formazione di Massimiliano Allegri.
Quale sarà il duello chiave?
"Quello a centrocampo perché lì in mezzo le due formazioni si equivalgono e hanno giocatori straordinari: Modric è un fuoriclasse, Rabiot il rinforzo perfetto perché conosceva la Serie A e Allegri; l’Inter ha lo stesso reparto che da qualche anno è una garanzia e ha aggiunto Susic".
I nerazzurri sono favoriti?
"Nel derby non esiste una favorita: è una partita che sfugge a ogni pronostico e ha un fascino unico. Lo dice uno che il derby lo ha giocato a Barcellona, Madrid e Roma. Quello di Milano è speciale".
Chi saranno i giocatori chiave?
"Leao con le sue accelerazioni e Dimarco con i suoi cross".
