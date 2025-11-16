Gattuso risponde al presidente del Senato La Russa su quanto successo in Moldavia

(ANSA) - MILANO, 15 NOV - "Rispetto quello che dice La Russa ma non so dove fosse quella sera, sicuramente non era allo stadio e non l'ha vista nemmeno in tv. C'era gente che augurava la morte, c'era gente che diceva che veniva a Coverciano, che dovevamo andare a lavorare. Sono d'accordo che i fischi vanno accettati, ma non erano fischi, erano molto più gravi e non si potevamo accettare". Così il ct della nazionale Gennaro Gattuso, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Norvegia, ha risposto alle parole del presidente del Senato Ignazio La Russa. (ANSA).