Italia-Norvegia, le formazioni ufficiali: Ricci e Gabbia in panchina

Italia-Norvegia, le formazioni ufficiali: Ricci e Gabbia in panchinaMilanNews.it
© foto di Federico Serra
Oggi alle 19:37News
di Manuel Del Vecchio

Queste le formazioni ufficiali di Italia-Norvegia, match di San Siro valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, Esposito. A disposizione: Vicario, Carnesecchi, Bellanova, Buongiorno, Gabbia, Cambiaso, Ricci, Cristante, Orsolini, Raspadori, Scamacca, Zaccagni. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.

NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Thorstvedt, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland. A disposizione: Dyngeland, Tangvk, Ostigard, Bjorkan, Pedersen, Langas, Thorsby, Arnstad, Aasgaard, Schjelderup, Larsen, Bobb. Commissario tecnico: Stale Solbakken.