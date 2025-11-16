Serbia-Lettonia, le formazioni ufficiali: Pavlovic titolare

Serbia-Lettonia, le formazioni ufficiali: Pavlovic titolareMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:23News
di Manuel Del Vecchio

Queste le formazioni ufficiali di Serbia-Lettonia, match valido per la qualificazione ai Mondiali. Il rossonero Pavlovic parte titolare.

SERBIA (4-2-3-1): Rajkovic; Erakovic, Milenkovic, Pavlovic, Kostic; Lukic, Grujic; Zivkovic, Samardzic, Radonjic; Jovic. CT Paunovic.

LETTONIA (5-4-1): Matrevics; Savalnieks, Veips, Melniks, Jurkovskis, Tonisevs; Ikaunieks, Vapne, Zelenkovs, Daskevics; Gutkovskis. CT. Nicolato.