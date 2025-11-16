Milan-Como in Australia, cosa sta aspettando la Serie A per confermare l'evento

Nel corso della sua intervista a Sky Sport Insider, il presidente del Como Mirwan Suwarso ha parlato della possibilità di giocare Milan-Como in Australia: “Credo che la situazione sia ancora quella: la Serie A sta aspettando l’ok da FIFA e dalla Federazione asiatica. Noi supportiamo la Lega: pensiamo sia un bene per il campionato".

Ci sono state proteste dei tifosi, anche di Como. Pensa che si sarebbe potuta gestire meglio questa situazione?

“È stata una decisione della Lega. Quando è stata resa pubblica, era ormai fuori. Noi siamo stati scelti per giocare e abbiamo dato il nostro assenso. Ma non esiste un modo giusto per queste decisioni. Qualcuno sarà sempre d’accordo e qualcuno no. Bisogna guardare al bene collettivo, non solo del club, ma della Lega”.