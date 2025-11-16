Haaland: "Sento la responsabilità di portare Norvegia ai Mondiali"

(ANSA) - MILANO, 15 NOV - "Sappiamo che questa è l'ultima partita, ci manca una sola gara e possiamo chiudere a punteggio pieno. Giochiamo bene, c'è grande spirito di squadra, vogliamo finire bene questo percorso e cercheremo di vincere". Lo ha detto l'attaccante della Norvegia Erling Haaland, in conferenza stampa prima della sfida contro l'Italia.

"Sto giocando con molta fiducia, ma non spetta a me giudicare se sono o meno il miglior attaccante del mondo, sono in un buon momento, mi sento bene, sono molto orgoglioso di essere a questo livello. Sento la responsabilità di portare la Norvegia ai Mondiali, ora siamo molto vicini e farò di tutto per farlo accadere. Giocare in Italia? Mi piace l'Italia, ho giocato qui, non si sa mai cosa accadrà nel futuro. Non ci sto pensando, ma non si sa cosa accadrà". (ANSA).