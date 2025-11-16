Italia, Dimarco: "Abbiamo l'obbligo di qualificarci ai Mondiali. Ce lo meritiamo per quanto fatto vedere in questo girone"

vedi letture

(ANSA) - MILANO, 15 NOV - "Penso che rappresentare la propria nazionale in un mondiale sia una cosa importantissima. Abbiamo l'obbligo di qualificarci. Penso che l'Italia debba qualificarsi per questo Mondiale perché ce lo meritiamo per quanto fatto vedere in questo girone". Lo ha detto il giocatore dell'Inter e della nazionale Federico Dimarco, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida dell'Italia contro la Norvegia. "Incontreremo domani una squadra forte, l'abbiamo visto all'andata ma noi non siamo quelli. È stata una partita brutta e la Norvegia è stata superiore, domani dovremo fare una grande partita per centrare la quinta vittoria consecutiva - ha proseguito -.

Dispiace perché è stata la prima del girone e perché ci ha condannato nonostante sia l'unica sconfitta, non è una cosa semplice da digerire". "Abbiamo iniziato un nuovo percorso con il mister, lavoriamo bene e stiamo bene insieme. Il gruppo fa tanto e l'Italia quando lo è stata ha sempre detto la sua - ha aggiunto -. Si può vincere 9-0 domani? Parliamoci chiaro, penso sia impossibile. Ma al di là del risultato, domani è l'ultima partita prima dei playoff e dovremo fare una grande partita, vincere aiuta a vincere", ha concluso Dimarco. (ANSA).