Milan, si pensa al ritorno di Thiago Silva a gennaio? Valutazioni in corso

In vista del prossimo mercato invernale, in casa rossonera si parla tanto dell'attaccante che il Milan potrebbe prendere, ma potrebbe essere l'unico innesto visto che servirebbe un rinforzo anche in difesa: Gabbia, Tomori e Pavlovic stanno facendo bene, De Winter è l'alternativa ai tre titolari, mentre il giovane Odogu non sta trovando spazio e finora ha giocato solo qualche minuto nel match di Coppa Italia contro il Lecce.

Numericamente serve quindi un altro difensore e in via Aldo Rossi starebbe valutando il clamoroso ritorno d Thiago Silva. Lo scrive Repubblica che spiega che le valutazioni sarebbero in corso ormai già da qualche settimana. Il brasiliano, che a settembre ha compiuto 41 anni e che non ha mai nascosto il suo amore per i colori rossoneri, ha il contratto in scadenza con il Fluminense a giugno 2026.

