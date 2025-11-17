Gazzetta: "I giganti di San Siro. Derby da vertigini: Inter con la testa, il Milan vola alto"
"I giganti di San Siro. Derby da vertigini: Inter con la testa, il Milan vola alto": titola così stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che nelle due formazioni ci sono diversi giocatori molto alti. Nelle file nerazzurre, i più alti tra coloro che potrebbero iniziare la stracittadina di domenica dal primo minuto sono Bisseck (196 cm), Thuram (192 cm) e Bastoni (190 cm), mentre tra i rossoneri i probabili titolari più alti sono Pavlovic (194 cm), Bartesaghi (193 cm) e Rabiot (191 cm).
Di seguito il programma completo della dodicesima giornata di campionato:
SABATO 22/11
ore 15, Cagliari-Genoa
ore 15, Udinese-Bologna
ore 18, Fiorentina-Juventus
ore 20.45, Napoli-Atalanta
DOMENICA 23/11
ore 12.30, Hellas Verona-Parma
ore 15, Cremonese-Roma
ore 18, Lazio-Lecce
ore 20.45, Inter-Milan
LUNEDÌ 24/11
ore 18.30, Torino-Como
ore 20.45, Sassuolo-Pisa
