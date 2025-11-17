Milan e Inter a caccia di un nuovo portiere. Tuttosport: "Meslier la terza via tra Caprile e Atubolu"

Sia Milan che Inter sono alla ricerca di un nuovo portiere in vista della prossima stagione quando non avranno più entrambe il loro attuale estremo difensore titolare, vale a dire Mike Maignan e Yoann Sommer. Per quanto riguarda il rossonero, non è un mistero che la trattativa per il rinnovo del suo contratto che scade il prossimo giugno è ormai ferma da tempo e quindi sembra essere già scritto il suo addio al termine di questa stagione.

I dirigenti dei due club si stanno già guardando intorno e i nomi sulle loro liste sono gli stessi: un profilo che piace da tempo sia a Milan che Inter è quello di Elia Caprile del Cagliari, così come Noah Atubolu, 23enne tedesco del Friburgo. C'è una nuova new entry nelle ultime settimane, vale a dire Illan Meslier, portiere francese classe 2000 del Leeds, in scadenza a giugno 2026. Lo riferisce stamattina Tuttosport che titola così questa mattina: "Meslier la terza via tra Caprile e Atubolu".