Milan e Inter a caccia di un nuovo portiere. Tuttosport: "Meslier la terza via tra Caprile e Atubolu"MilanNews.it
Oggi alle 09:29Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

Sia Milan che Inter sono alla ricerca di un nuovo portiere in vista della prossima stagione quando non avranno più entrambe il loro attuale estremo difensore titolare, vale a dire Mike Maignan e Yoann Sommer. Per quanto riguarda il rossonero, non è un mistero che la trattativa per il rinnovo del suo contratto che scade il prossimo giugno è ormai ferma da tempo e quindi sembra essere già scritto il suo addio al termine di questa stagione. 

I dirigenti dei due club si stanno già guardando intorno e i nomi sulle loro liste sono gli stessi: un profilo che piace da tempo sia a Milan che Inter è quello di Elia Caprile del Cagliari, così come Noah Atubolu, 23enne tedesco del Friburgo. C'è una nuova new entry nelle ultime settimane, vale a dire Illan Meslier, portiere francese classe 2000 del Leeds, in scadenza a giugno 2026. Lo riferisce stamattina Tuttosport che titola così questa mattina: "Meslier la terza via tra Caprile e Atubolu".