Tuttosport: "Milan: Jashari recuperato. Rabiot cresce verso il derby"
Tuttosport in edicola stamattina titola così: "Milan: Jashari recuperato. Rabiot cresce verso il derby". Dopo l'amichevole di venerdì contro la Vitrus Entella, Max Allegri ha concesso tre giorni di riposo ai suoi giocatori che riprenderanno ad allenarsi a Milanello martedì pomeriggio quando è previsto già il rientro di alcuni nazionali (Gabbia, Ricci, Maignan, Nkunku, Leao e Pavlovic).
E' atteso in gruppo anche Adrien Rabiot che sta meglio ed ha recuperato dalla lesione al soleo rimediata con la Francia durante la sosta di ottobre. Il francese sarà quindi regolarmente a disposizione per il derby di domenica, gara per la quale spera di essere nell'elenco dei convocati anche Santiago Gimenez, il quale è alle prese con un fastidio alla caviglia. Nella lista ci sarà sicuramente Ardon Jashari, in campo 90' nell'amichevole contro la Virtus Entella.
