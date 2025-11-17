Verso Inter-Milan, il QS titola: "Thuram e Rabiot si 'scaldano' per il derby"
In vista di Inter-Milan di domenica sera, gara valida per la 12^ giornata di Serie A, il Quotidiano Sportivo in edicola oggi titola così: "Thuram e Rabiot si 'scaldano' per il derby". Cristian Chivu e Massimiliano Allegri ritrovano i due ex infortunati che torneranno entrambi a disposizione per la stracittadina di domenica. L'attaccante nerazzurro non gioca titolare da fine settembre, mentre l'ultima presenza dal 1' del centrocampista rossonero risale a 5 ottobre contro la Juventus.
Di seguito il programma completo della dodicesima giornata di campionato:
SABATO 22/11
ore 15, Cagliari-Genoa
ore 15, Udinese-Bologna
ore 18, Fiorentina-Juventus
ore 20.45, Napoli-Atalanta
DOMENICA 23/11
ore 12.30, Hellas Verona-Parma
ore 15, Cremonese-Roma
ore 18, Lazio-Lecce
ore 20.45, Inter-Milan
LUNEDÌ 24/11
ore 18.30, Torino-Como
ore 20.45, Sassuolo-Pisa
