CorSport: "Un tris da Milan. Rabiot, Pulisic e Leao: è l'ora"

Il Corriere dello Sport titola così stamattina: "Un tris da Milan. Rabiot, Pulisic e Leao: è l'ora". Sulla carta sono tre titolarissimi della squadra di Max Allegri, ma a causa degli infortuni i tre sono tra i rossoneri con meno minutaggio. Il tecnico livornese è pronto a rilanciarli e tutti e tre dovrebbero partire titolari domenica nel derby contro l'Inter.

IL RIENTRO DEI NAZIONALI

Massimiliano Allegri ha la fortuna di non avere giocatori che rientreranno all'ultimo con viaggi intercontinentali, entro giovedì il tecnico e il suo staff dovrebbero avere a disposizione tutta la rosa. Nello specifico, per la giornata di martedì è atteso il rientro a Milanello di Gabbia, Ricci, Maignan, Nkunku, Leao e Pavlovic. Mercoledì torneranno ad allenarsi Modric e Odogu, mentre giovedì saranno attesi al campo di allenamento gli ultimi: Bartesaghi, Saelemaekers, De Winter e Athekame.