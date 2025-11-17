Allegri e i derby, Gazzetta: "Max non perde da più di 10 anni. Al Milan subito tris"
L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina su Massimiliano Allegri e il suo bilancio nei derby: "Max non perde da più di 10 anni. Al Milan subito tris". Il tecnico livornese, tornato in estate sulla panchina del Diavolo, non perde una stracittadina dall'aprile 2015 quando era alla guida della Juventus e venne sconfitto dal Torino. Durante la sua prima esperienza in rossonero, Max ha invece vinto i primi tre derby di Milano che ha affrontato.
Di seguito il programma completo della dodicesima giornata di campionato:
SABATO 22/11
ore 15, Cagliari-Genoa
ore 15, Udinese-Bologna
ore 18, Fiorentina-Juventus
ore 20.45, Napoli-Atalanta
DOMENICA 23/11
ore 12.30, Hellas Verona-Parma
ore 15, Cremonese-Roma
ore 18, Lazio-Lecce
ore 20.45, Inter-Milan
LUNEDÌ 24/11
ore 18.30, Torino-Como
ore 20.45, Sassuolo-Pisa
