Allegri e i derby, Gazzetta: "Max non perde da più di 10 anni. Al Milan subito tris"

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina su Massimiliano Allegri e il suo bilancio nei derby: "Max non perde da più di 10 anni. Al Milan subito tris". Il tecnico livornese, tornato in estate sulla panchina del Diavolo, non perde una stracittadina dall'aprile 2015 quando era alla guida della Juventus e venne sconfitto dal Torino. Durante la sua prima esperienza in rossonero, Max ha invece vinto i primi tre derby di Milano che ha affrontato.

Di seguito il programma completo della dodicesima giornata di campionato:

SABATO 22/11

ore 15, Cagliari-Genoa

ore 15, Udinese-Bologna

ore 18, Fiorentina-Juventus

ore 20.45, Napoli-Atalanta

DOMENICA 23/11

ore 12.30, Hellas Verona-Parma

ore 15, Cremonese-Roma

ore 18, Lazio-Lecce

ore 20.45, Inter-Milan

LUNEDÌ 24/11

ore 18.30, Torino-Como

ore 20.45, Sassuolo-Pisa

