Primavera, Renna: "Il pareggio ci sta stretto per tutto quello che abbiamo creato"

Mister Giovanni Renna ha parlato al termine di Lazio-Milan 1-1. Queste le dichiarazioni del tecnico della Primavera.

Squadra in emergenza anche oggi, ma grande prestazione. Il pareggio sta stretto?

“Assolutamente il pareggio ci sta stretto per tutto quello che abbiamo creato. Abbiamo trovato una squadra che si è difesa bene e che negli spazi cercava di metterci in difficoltà con le transizioni, però penso che meritavamo due punti in più oggi”

Oggi in porta un 2009 ed il debutto di Cissé: la differenza d’età comunque continua a non vedersi.

“Oggi c’è stato l’esordio di Cissé, un ragazzo 2008 che sta lavorando benissimo. Ho fatto esordire Bianchi, il portiere 2009, e ha fatto una grandissima prestazione. Dobbiamo continuare a lavorare perché sappiamo che abbiamo la possibilità di giocarcela con tutti, ma la cosa più importante, la cosa che ci interessa di più, è la crescita dei ragazzi. E quella sta avvenendo, siamo molto contenti sotto questo aspetto e continueremo a lavorare su questa strada”.