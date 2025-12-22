Il Milan Primavera viene riacciuffato nel finale: la classifica

Il Milan Primavera, esattamente come accaduto una settimana fa a Bologna, viene riacciuffato nel finale della partita che si è giocata a Napoli: i rossoneri, dopo aver dominato per un'ora e aver trovato il gol del vantaggio su rigore con Lontani, hanno subito il gol del pari di Caucci sull'ultima azione della partita. Salutato il 2025, dunque, con un pareggio per la formazione di mister Giovanni Renna.

Di seguito la classifica aggiornata del campionato di Primavera 1:

Roma 30

Fiorentina 30

Inter 30

Parma 28

Cesena 28*

Bologna 27

Atalanta 26*

Genoa 25

Verona 24

Sassuolo 24

Milan 23

Monza 23*

Napoli 21

Juventus 21*

Lazio 19

Frosinone 17

Cagliari 17

Lecce 17*

Torino 11*

Cremonese 10

*una partita in meno