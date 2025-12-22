Il Milan Primavera viene riacciuffato nel finale: la classifica
Il Milan Primavera, esattamente come accaduto una settimana fa a Bologna, viene riacciuffato nel finale della partita che si è giocata a Napoli: i rossoneri, dopo aver dominato per un'ora e aver trovato il gol del vantaggio su rigore con Lontani, hanno subito il gol del pari di Caucci sull'ultima azione della partita. Salutato il 2025, dunque, con un pareggio per la formazione di mister Giovanni Renna.
Di seguito la classifica aggiornata del campionato di Primavera 1:
Roma 30
Fiorentina 30
Inter 30
Parma 28
Cesena 28*
Bologna 27
Atalanta 26*
Genoa 25
Verona 24
Sassuolo 24
Milan 23
Monza 23*
Napoli 21
Juventus 21*
Lazio 19
Frosinone 17
Cagliari 17
Lecce 17*
Torino 11*
Cremonese 10
*una partita in meno
La Primavera
