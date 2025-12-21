Milan Primavera, missione continuità: alle 15.00 la sfida contro il Napoli

vedi letture

Insieme a Milan Futuro (ore 14.30) in campo questa domenica anche la Primavera di mister Giovanni Renna, reduce dalla bella vittoria casalinga contro il Parma. I rossoneri vogliono così continuare nel proprio buon momento di forma (l’ultima sconfitta nel derby il 30 novembre) affrontando oggi pomeriggio il Napoli. Gli azzurri rischiano molto navigando in una pericolosa zona play out. Sarà quindi ancor più complicato per i rossoneri ottenere punti preziosi, in quello che per il Napoli sarà un vero e proprio scontro salvezza.

MILAN PRIMAVERA: PAROLE D'ORDINE SOLIDITA'

Il Milan ha una classifica che racconta solidità più che brillantezza: 22 punti, 23 gol fatti e 18 subiti, differenza reti +5. Il problema è stata la continuità, perché i rossoneri hanno collezionato diversi pareggi (1-1 con Bologna, 1-1 con Verona, 1-1 con Fiorentina) prima di ritrovare un successo importante a Parma (0-2). Quella vittoria, oltre ai tre punti, ha riportato fiducia e ha mostrato una squadra capace di essere concreta nei momenti chiave. A Napoli, però, sarà una prova di maturità: i rossoneri dovranno reggere l’urto emotivo e fisico, evitando di farsi trascinare in una gara di strappi. Se il Milan mantiene compattezza e sa uscire pulito dalla pressione, può trovare spazi interessanti; se invece perde ordine, rischia di concedere ripartenze e di dover inseguire. È una partita in cui la qualità tecnica conta, ma conta ancora di più la gestione mentale: chi sbaglia meno, probabilmente porta via punti pesanti.