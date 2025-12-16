Milan Primavera, la classifica: rossoneri a -3 dai playoff

Dopo sei giornate torna alla vittoria il Milan Primavera di mister Giovanni Renna. Sotto il diluvio di Carate Brianza, i rossoneri giocano bene, gestendo ritmi e velocità soprattutto nel primo tempo. Un gol per tempo, Prima Zukic e poi Scotti, con i rossoneri che grazie a questa vittoria tornano a scalare la propria classifica. Una bella risposta dopo l'amaro pareggio contro il Bologna. Di seguito la classifica aggiornata:

PRIMAVERA 1. LA CLASSIFICA

Fiorentina 29

Roma 27

Parma 27

Inter 26

Atalanta 26

Cesena 25

Genoa 24

Verona 23

Sassuolo 20

Monza 23

Milan 22

Bologna 21

Juventus 21

Lazio 18

Lecce 17

Napoli 17

Frosinone 15

Cagliari 11

Torino 11

Cremonese 9

IN CAMPO OGGI

Lazio-Torino 2-2

Milan-Parma 2-0

Monza-Roma 0-5