Milan Primavera, la classifica: rossoneri a -3 dai playoff
Dopo sei giornate torna alla vittoria il Milan Primavera di mister Giovanni Renna. Sotto il diluvio di Carate Brianza, i rossoneri giocano bene, gestendo ritmi e velocità soprattutto nel primo tempo. Un gol per tempo, Prima Zukic e poi Scotti, con i rossoneri che grazie a questa vittoria tornano a scalare la propria classifica. Una bella risposta dopo l'amaro pareggio contro il Bologna. Di seguito la classifica aggiornata:
PRIMAVERA 1. LA CLASSIFICA
Fiorentina 29
Roma 27
Parma 27
Inter 26
Atalanta 26
Cesena 25
Genoa 24
Verona 23
Sassuolo 20
Monza 23
Milan 22
Bologna 21
Juventus 21
Lazio 18
Lecce 17
Napoli 17
Frosinone 15
Cagliari 11
Torino 11
Cremonese 9
IN CAMPO OGGI
Lazio-Torino 2-2
Milan-Parma 2-0
Monza-Roma 0-5
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
