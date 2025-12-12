Primavera 1, la classifica aggiornata dopo il pari del Milan a Bologna

Oggi alle 16:20
di Lorenzo De Angelis

Il Milan di Giovanni Renna si fa recuperare allo scadere dal Bologna, perdendo così l'occasione di tornare alla vittoria in campionato. Di seguito la classifica aggiornata del campionato di Primavera 1 dopo il pareggio maturato alla fine dei 90' al Granarolo Youth Center di Crespellano: 

Parma 27 punri (15 partite giocate)
Fiorentina 26 (14)
Cesena 25 (14)
Atalanta 15 (14)
Roma 24 (14)
Inter 23 (14)
Monza 23 (15)
Genoa 23 (14)
Hellas Verona 22 (14)
Sassuolo 22 (14)
Bologna 21 (15)
Juventus 20 (14)
Milan 19 (15)
Lecce 17 (14)
Napoli 16 (14)
Lazio 14 (14)
Frosinone 12 (14)
Cagliari 11 (14)
Torino 9 (14)
Cremonese 8 (14)