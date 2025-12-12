Primavera 1, le formazioni ufficiali di Bologna-Milan

Primavera 1, le formazioni ufficiali di Bologna-MilanMilanNews.it
Oggi alle 13:30La Primavera
di Lorenzo De Angelis

Le formazioni ufficiali di Bologna-Milan, sfida valida per la 15esima giornata del campionato di Primavera 1: 

BOLOGNA: Gnudfi, Krasniqi, Lai, Francioli, Papazov, Castillo, Nesi, Toroc, Tomasevic, N'Diaye, Lo Monaco. A disposizione: Kristancig, Puukko, Briguglio, Ferrari, Mazzetti, Baroncini, Negri, Sadiku, Jaku, Pisani, Alvarado. Allenatore: Stefano Morrone. 

MILAN (4-3-3): Longoni; Nolli, Vladimirov, Colombo, Perera; Mancioppi, Pandolfi, Plazzotta; Di Siena, Ossola, Lontani. A disposizione: Bianchi, tartaglia, Del Forno, Dotta, Zaramella, Scotti, Petrone, Angelicchio, Cullotta, Cisse, Vechiu. Allenatore: Giovanni Renna

Arbitro: Giorgio Di Cicco
Assistenti: Gregorio maria Galieni/ Daljit Singh
 