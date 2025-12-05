live mn Primavera, Milan-Hellas (1-1): il Milan pareggia con carattere ma meritava qualcosa in più

FINE PARTITA, MILAN-H.VERONA 1-1. Termina con un pareggio la gara tra Milan ed Hellas: bravissimi i rossoneri a reagire nella ripresa dopo un secondo tempo concluso sotto anche se non giocato male. Nella ripresa è il Diavolo a dominare e a trovare il pareggio immediato con Filippo Scotti. Ci sono state poi tante occasioni nella ripresa ma un po' il portiere Castagnini, un po' l'imprecisione rossonera impediscono i tre punti alla squadra di Renna. Milan che arriva a cinque partite consecutive senza vittorie ma ha mostrato ancora buon carattere, raccogliendo meno di quanto ha meritato.

93' Rigore netto clamoroso negato al Milan, con Di Siena che anticipa il difensore e viene calciato da a un avversario in netto ritardo...

92' Ci prova il Milan fino all'ultimo con il solito Scotti che viene chiuso: sulla ribattuta Lontani trova la parata del portiere avversario

90' Saranno 4 minuti di recupero

88' Altro cambio milanista: entra Vechiu per Nolli

84' Esce Pavanati nell'Hellas, entra De Rossi

81' Pericoloso il Verona con il colpo di testa di Tagne che per fortuna del Diavolo termina a lato

74' Ancora un'altra azione prolungata rossonera: ci provano Scotti e Ossola ma non trovano lo specchio. Cambio nel Milan: entra Lontani ed esce Perera

71' Cambio nel Verona: esce Martini ed entra De Battisti

70' Ancora MIlan, ancora dalla sinistra: il cross di Perera per pochissimo manca l'appuntamento con Scotti. La difesa dell'Hellas spazza

69' Grandissimo recupero alto di Pandolfi che si presenta davanti a Castagnini ma non riesce a far passare il pallone: un po' egoista forse qui, con compagni meglio posizionati...

66' Bouyer col brivido! Il portiere rossonero para un colpo di testa del Verona ma sullo spiovente dopo la sua respinta rischia di portarsela da solo in porta. Gli ospiti protestano ma l'arbitro è irremovibile: il pallone non è entrato

65' Si rivede il Verona in ripartenza: Akalè ci prova a giro, Bouyer non si fa sorprendere e si allunga in angolo

61' Ancora il Diavolo! Gran palla di Padolfi per Di Siena che con grande tempismo va allo stacco di testa ma viene respinto dal portiere in corner

60' Incredibile occasione rossonera... Tartaglia subito protagonista da sinistra: cross basso in mezzo con il pallone che non viene ribadito in rete da nessuno pur ballando per diversi secondi davanti a Castagnini

55' Non ce la fa Mancioppi che ha subito un colpo all'altezza dell'addome e deve lasciare il campo: entra Tartaglia

52' Ancora Milan pericolosissimo! Gran destro di Di Siena che viene neutralizzato da Castagnini con un gran riflesso

51' Risponde il Verona con l'inserimento del solito Pavanati che tenta di chiudere il diagonale ma trova la parata di Bouyer

47' GOOOL DEL MILAAAAN!!! Arriva subito il pareggio rossonero!! Sugli sviluppi del corner conquistato in avvio, il pallone balla davanti alla porta ed è Scotti a controllarlo per primo e a piegare le mani del portiere avversario. Bravissimi i rossoneri che hanno rimesso tutto sul livello del mare.

46' Subito pericoloso e aggressivo il Milan con Ossola che tira forte ma centrale: Castagnini mette in angolo

45' Si ricomincia! Nessun cambio nel Milan, uno per il Verona che manda in campo Peci per Szimionas, già ammonito

FINE PRIMO TEMPO, MILAN-H.VERONA 0-1. I rossoneri concludono il primo tempo sotto di una rete. La squadra di Giovanni Renna non gioca male e crea anche una doppia occasione clamorosa poco prima della rete veronese: Scotti colpisce il palo dopo una punizione di Plazzotta rsepinta. Il gol porta la firma di Pavanati con la difesa milanista rimasta colpevolmente troppo statica. Dopo il vantaggio al 17° minuto, il Milan tiene il pallino del gioco ma fatica enormemente a trovare spazio. Servirà maggiore concretezza nella ripresa.

45' Nessun minuto di recupero

39' Penetra Ossola dalla sinistra: cerca il palo lontano con il destro ma il pallone finisce tra le braccia del portiere scaligero

32' Ci prova da fuori Plazzotta ma il tiro è fuori misura

27' Ancora un grosso rischio in costruzione per il Diavolo che viene salvato dal fuorigioco

22' Secondo giallo per l'Hellas: ammonito Szimionas

17' Gol Verona. Si era acceso l'Hellas dopo la duplice occasione rossonera: Monticelli affonda sulla sinistra e crossa basso in mezzo dove Pavanati ha la libertà di stoppare e battere Bouyer da pochi passi. Vantaggio veronese...

14' Si accende la gara: anche il Verona si fa vedere con l'iniziativa di Monticelli che si destreggia in mezzo all'area ma trova l'opposizione sicura di Bouyer

12' INCREDIBILE DOPPIA OCCASIONE ROSSONERA! Plazzotta calcia benissimo una posizione dal lato corto dell'are di rigore ma trova la respinta di Castagnini che ci arriva con la punta delle dita. Sulla ribattuta c'è Scotti che però, da posizione defilata, centra il palo in pieno!

10' Qualche brivido per il Miilan nella costruzione dal basso. I rossoneri ne escono e Tagne stende Di Siena: primo giallo del match per il calciatore del Verona

6' Ci prova Scotti che si accentra e tira ma trova il muro

5' Cross pericoloso di Perera dalla sinistra: non ci arriva Di Siena che si era inserito dalla corsia opposta

1' Iniziata la partita!

- L'arbitro della sfida è il signor Riccardo Dasso (Genova). Sarà coadiuvato da Manzini (Voghera) e Schirinzi (Casarano)

- Di seguito si riportano le formazioni ufficiali della sfida:

MILAN (4-3-3): Bouyer; Perera, Colombo, Vladimirov, Nolli; Pandolfi, Mancioppi, Plazzotta; Di Siena, Scotti, Ossola. A disp.: Bianchi, Tartaglia, Pagliei, Dotta, Lontani, Batistini, Angelicchio, Cullotta, Cissè, Samb, Vechiu. All. Renna

HELLAS VERONA: Castagnini; Popovic, Martini, Szimionas, Vermesan, Pavanati, Monticelli, Feola, Akalé, Tagne, Yildiz. A disp.: Tommasi, Kurti, Garofalo, Vapore, Murati, De Battisti, De Rossi, Stella, Casagrande, Barry, Peci. All. Sammarco

----

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Oggi il Milan Primavera anticipa la 14esima giornata del Campionato Primavera 1 e lo fa ospitano l'Hellas Verona che, a oggi, ha 4 punti di vantaggio sui rossoneri. La formazione di mister Giovanni Renna tenterà anche di riscattare la sconfitta nel Derby della scorsa settimana. Il consueto live testuale di MilanNews.it per non perdervi nemmeno un'azione della sfida! Restate con noi!