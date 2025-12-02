Primavera, gli impegni a dicembre della squadra di mister Renna
Questi gli impegni a dicembre della Primavera del Milan riportati dal sito ufficiale rossonero:
"Riabbracciati i tre rossoneri protagonisti al Mondiale Under 17 (Longoni, Lontani e Pandolfi), i ragazzi di Renna vogliono chiudere al meglio un anno solare girando la boa di un campionato finora ricco di soddisfazioni e risultati positivi. Il calendario è impegnativo, anche perché proporrà pure un turno infrasettimanale prima della consueta pausa natalizia.
PRIMAVERA 1
14ª giornata, Milan-Hellas Verona, venerdì 5 dicembre ore 14.00 (Sportitalia) - Sportitalia Village, Carate Brianza (MB)
15ª giornata, Bologna-Milan, venerdì 12 dicembre ore 14.00 (Sportitalia) - Centro Sportivo, Crespellano (BO)
16ª giornata, Milan-Parma, martedì 16 dicembre ore 14.00 (Sportitalia) - Sportitalia Village, Carate Brianza (MB)
17ª giornata, Napoli-Milan, domenica 21 dicembre ore 15.00 (Sportitalia) - Stadio Giuseppe Piccolo, Cercola (NA)".
