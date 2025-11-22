Primavera, Fiorentina-Milan: le formazioni ufficiali della sfida
Torna in campo oggi il Milan Primavera: la squadra di mister Giovanni Renna oggi è impegnata alle ore 15 al Viola Park per affrontare la Fiorentina attualmente terza in classifica. La squadra milanista è staccata di otto punti da quella toscana ed è reduce dalla sconfitta interna contro la Juventus per 1-2 prima della pausa per le Nazionali. Di seguito si riportano le formazioni ufficiali, considerando che il Milan ancora non può contare su Longoni, Pandolfi e Lontani impegnati con l'Italia U17 al Mondiale di categoria.
FIORENTINA: Fei; Bonanno, Sadotti, Bertolini, Braschi, Kone, Keita, Trapani, Angiolini, Kospo, Evangelista. A disp.: Dolfi, Masoni, Turnone, Deli, Jallow, Batignani, Mazzeo, Conti, Montenegro, Sturli, Atzeni. All. Galloppa
MILAN (4-3-3): Bouyer; Perera, Colombo, Zukic, Nolli; Cisse, Mancioppi, Ossola; Plazzotta, Scotti, Castiello. A disp.: Catalano, Bianchi, Tartaglia, Pagliei, Del Forno, Dotta, Di Siena, Seedorf, Angelicchio, Cullotta, Vechiu. All. Renna
