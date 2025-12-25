Milan Primavera a metà classifica, ma sono tutte lì. I playoff non sono assolutamente lontani

di Antonello Gioia

Si riporta di seguito la classifica del campionato Primavera 1:

Roma 30
Fiorentina 30
Inter 30
Parma 28
Cesena 28*
Bologna 27
Atalanta 26*
Genoa 25
Verona 24
Sassuolo 24
Milan 23
Monza 23*
Napoli 21
Juventus 21*
Lazio 19
Frosinone 17
Cagliari 17
Lecce 17*
Torino 11*
Cremonese 10

*una partita in meno

LE PAGELLE DELL'ULTIMA GARA DEL MILAN PRIMAVERA

Longoni 6.5 - Al 69’ si supera con una grande parata che salva il risultato. Nulla può sul gol del pari.

Di Siena 6 - Partita di sacrificio la sua. Qualche sbavatura in chiusura ma è stato comunque prezioso.

Colombo 6 - Bravo a sedare ed annullare i centravanti del Napoli. 

Cullotta 6 - Bene insieme al compagno di reparto.

Tartaglia 5.5 - Nervoso dall’inizio alla fine. Si perde il tap-in di Caucci sul gol dell’1-1. 

Pandolfi 6.5 - Io vero metronomo della mediana rossonera. 

Mancioppi 6 - Di tacco stava sfiorando il gol dell’anno poco prima del 45’. 

Perera 5.5 - Partita anonima 

Lontani 6.5 - Spinelli gli nega il gol al minuto 16 dopo una grande giocata. Glaciale dagli 11 metri al 56’. Dal 84’ Seedorf S.V.

Plazzotta 6 - Subito pericoloso con un tiro dal limite dopo pochi secondi. Si conquista il rigore al 56’. 

Castiello 5.5 - Spreca il contropiede che avrebbe potuto chiudere la partita. 

All. Giovanni Renna 6 - Pareggio che sa di beffa, ma con una squadra in emergenza nulla ha potuto.