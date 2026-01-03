Primavera, Milan e Roma insieme per le vittime della tragedia di Crans-Montana

Prima dell'inizio di Milan-Roma, gara valida per la 18^ giornata del campionato Primavera 1, è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare le vittime della tragedia di Crans-Montana. I giocatori delle due squadre si sono schierati insieme in mezzo al campo, un gesto assolutamente molto bello per rendere omaggio a tanti giovani ragazzi che hanno purtroppo perso la vita.

Ecco il post pubblicato su X dal profilo del settore giovanile del Milan: