Primavera, Milan e Roma insieme per le vittime della tragedia di Crans-Montana
Prima dell'inizio di Milan-Roma, gara valida per la 18^ giornata del campionato Primavera 1, è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare le vittime della tragedia di Crans-Montana. I giocatori delle due squadre si sono schierati insieme in mezzo al campo, un gesto assolutamente molto bello per rendere omaggio a tanti giovani ragazzi che hanno purtroppo perso la vita.
Ecco il post pubblicato su X dal profilo del settore giovanile del Milan:
Silenzio e dolore. Milan e Roma insieme per le vittime della tragedia di Crans-Montana pic.twitter.com/mmwLmH7LCq— AC Milan Youth Sector (@acmilanyouth) January 3, 2026
