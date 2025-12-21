MN - Verso la sfida contro il Napoli: Milan Primavera in emergenza

Tra poco il Milan Primavera di Giovanni Renna sarà impegnato contro i pari età del Napoli per la 17esima giornata del campionato di Primavera 1. La formazione rossonera arriva a questa sfida dopo aver battuto il Parma, una delle squadre migliori di questa stagione, ma l'entusiasmo e la fiducia potrebbero essere intaccate dall'emergenza che il tecnico dell'U20 del Diavolo si trova ad affrontare.

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, infatti, per la sfida contro il Napoli Renna dovrà fare a meno di alcuni dei suoi giocatori migliori, che si sono fermati nel corso di questa settimana a causa di qualche attacco influenzale di troppo. A queste assenze ci sono da aggiungere le più classiche legate alla convocazione di alcuni ragazzi con Milan Futuro.

di Lorenzo De Angelis